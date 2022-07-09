رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، تهانيه وتبريكاته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع، وإلى كافة منسوبي القوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأشاد في هذه المناسبة، بالجهود التي تبذلها الدولة بكافة قطاعاتها في سبيل إنجاح موسم الحج لهذا العام؛ منوهاً بحرص القيادة على سلامة الحجاج، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يعين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على ذلك، وأن يجعل ما يقدّمانه من أعمالٍ جليلة كبرى في خدمة الحجاج والمعتمرين في ميزان حسناتهما، وأن يوفّقهما لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من كلّ أنحاء العالم، وأن يمدّهما بالتوفيق والعون والسداد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار”.ووجه معاليه، التهنئة إلى كافة منسوبي القوات المسلحة حماة الوطن وجنوده البواسل، الذين أظهروا شدة بأسهم في ميادين العز والشرف، وسطّروا أروع ملاحم البطولة والفِداء والتضحية، مشكلين درعاً حصيناً تحتمي به بلادنا؛ لتبقى شامخةً أبيّة تنعم بالخير والأمن والاستقرار، سائلاً معاليه الله عزّ وجلّ أن يعيد الأضحى المبارك أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، والمملكة ترفل بالخير والرخاء، وأن يديم على الوطن أمنه ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة.