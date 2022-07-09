محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
رفع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله– بمناسبة حلول عيد الأضحى .
وسأل الله -عز وجل- أن يديم على القيادة الرشيدة – أيدها الله – موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسة العامة للحبوب – تهنئة معالي المحافظ للقيادة بعيد الأضحى 1443هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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