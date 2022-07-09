رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد معاليه أن (سدايا) سخرت جهودها البشرية والتقنية؛ لدعم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي حفظه الله.

وقال معاليه: “منّ الله علينا بشرف خدمة ضيوف الرحمن عبرَ العديد من المبادرات التي تمّ تطويرها للارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية في موسم الحج تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث نجحنا مع شركائنا في إطلاق مبادرة طريق مكة، وها هي الآن في عامها الرابع تتوسع لتشمل 5 دول أتيحت لحجاجها فرصة تجربة الحج الذكي، والمُفعلة من خلال مسار إلكتروني موحد، يبدأ من إصدار التأشيرة وحتى الوصول إلى أرض الحرم المكي، لنعزز هذه التجربة من خلال خدمة (بنان) التي رفعت من أمن وأمان الحجّاج طيلة أيام الحج، إضافةً إلى الدعم التقني والتشغيلي من مركز المعلومات الوطني من خلال منظومة (توكلنا)؛ لتتكامل جهود الهيئة بالشكل الأمثل مع شركائها”.

وسأل معالي رئيس (سدايا) في ختام تصريحه المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويسددهما ويجزل لهما المثوبة على ما يقدمانه من خدمات مباركة لضيوف بيت الله الحرام.