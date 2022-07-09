اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني هاتفيا مع سلطان بروناي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام ، تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات.

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