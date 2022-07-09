شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأضاحي تكسر حاجز 2500 ريال.. ما السر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أن كسرت حاجز 2500 ريال قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، توقع المتعامل في الثروة الحيوانية محمد العنزي، استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي نتيجة زيادة طلب المواطنين الراغبين في الشراء، مقابل ارتفاع تكاليف تربية الماشية وارتفاع أسعار الأعلاف.

وأشار العنزي إلى أهمية تخفيض أسعار الأعلاف؛ لعودة أسعار الأضاحي لمعدلاتها الطبيعية، معتبرًا دعم الأعلاف أحد العناصر الأساسية لتخفيض القيمة السوقية للأغنام بالأسواق المحلية.

وقال إن الرأس الواحد يستهلك نحو 70 – 80 ريالًا من الأعلاف شهريًا، وإن عملية تسمين الأضاحي تتطلب تربية الماشية قبل الموسم بنحو 2- 3 أشهر تقريبًا.

وبيّن أن تكاليف الأعلاف تتراوح بين 200 – 300 ريال على الرأس الواحدة خلال فترة التسمين، فيما تختلف أسعار الأضاحي حسب الحجم والوزن، وتتراوح بين 1600 – 2500 ريال للرأس الواحدة.

وأشار إلى أهمية توافر عدة اشتراطات في الأضاحي، منها اكتمال 6 أشهر، وأن تكون سليمة من العيوب، وهو ما يسهم في رفع قيمتها السوقية مدعومة بزيادة الطلب خلال العيد.