رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، باسمه وباسم منسوبي الهيئة التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ، وإلى الشعب السعودي والأمّتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى لعام 1443هـ.
ونوه معاليه بهذه المناسبة عن اهتمام القيادة الرشيدة -حفظهما الله- بتسخير كافة الجهود والإمكانيات، لخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، والتي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا للحفاظ على سلامتهم وراحتھم.
وساْل معاليه الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يتقبّل منهما -أيدهما الله – ما يقدّمانه من أعمالٍ جليلة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتيسير سُبل الحج، وأن يُمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة هذا الوطن الغالي، وأن يحفظ أمن وطننا واستقراره ونهضته، وينصر جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن.
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