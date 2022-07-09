الملك سلمان: نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تغريدة عبر حسابه – حفظه الله – في تويتر: “نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته، من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة، وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج”.
وأضاف “نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير.”.
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