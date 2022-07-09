حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام، التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.
وقد شاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي وفق تنظيم وترتيب دقيق ، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.
تأتي هذه الجهود المباركة لتحقيق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة – رعاها الله – في العناية الفائقة بضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بما يحقق إقامة شعيرة الركن الخامس والتأكيد على ضمان سلامتهم.
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