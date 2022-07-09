شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام العيد.. رياح مثيرة للأتربة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - ظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير قد تمتد إلى الباحة مع فرصة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ولأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.