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عاجل .. الملك عبر تويتر: نحمد الله أن رأينا حجاج بيته يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة

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الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته، من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة. وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج ؛ نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير."
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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