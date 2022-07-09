شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الملك عبر تويتر: نحمد الله أن رأينا حجاج بيته يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته، من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة . وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج ؛ نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع . وكل عام وأنتم بخير . "