شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل /إعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين ومساعده لتقصيرهما في أداء مهامها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء مهامها في ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام.

فيما أكد معالي الرئيس العام أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير، ينتج عنه تقصير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشدداً على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد.

كما أكد معالي الرئيس العام بأن الرئاسة تسعى لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق معايير عالية وبجودة مميزة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بتقديم ألقى الخدمات لضيوف الرحمن.

كما أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتكليف الأستاذ عبدالحفيظ الثبيتي مديرًا عامًا للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، وتكليف الأستاذ سامي السويهري مساعدًا له بالإضافة لعمليهما.

وأكد معالي الرئيس العام أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

كما أكد معالي الرئيس العام على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة أعداد الحجاج والاستعداد الأمثل وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة له