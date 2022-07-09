“الصحة” تفعل لغة الإشارة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

فعّلت وزارة الصحة خدمة وسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية (لغة الإشارة) في المستشفيات والمراكز الصحية داخل المشاعر المقدسة التي تُعدُّ إحدى هذه الخدمات، وذلك ضمن خطواتها القائمة لتطوير وتجويد خدماتها الصحية والعلاجية، والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، حيث نظّمت للطواقم الطبية والممارس الصحي عدة دورات تدريبية حول (لغة الإشارة) وتدريبهم على أساسيات لغة الإشارة للتعامل المباشر مع المراجعين من ذوي الإعاقة السمعية.

وجاءت تلك الدورات ضمن الشراكة المجتمعية المعتمدة من الوزارة لهذا العام، التي يستطيع من خلالها الموظف أو الممارس الصحي بالمستشفيات أو المراكز الصحية التعامل والتواصل مع فئة غالية في المجتمع (الصم والبكم)، بالإضافة إلى التدريب على استخدام تطبيق موائمة للاتصال المرئي مع مترجمين معتمدين لتوفير ترجمه فورية، وتوفير مترجمين في منطقة الاستقبال في مستشفيات المشاعر.

يذكر أن لغة الإشارة تُعدُّ اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية؛ حيث إنها وسيلة غير صوتية يستخدمها ذوو الإعاقة السمعية للتخاطب والتواصل مع المجتمع من خلال حركات اليدين والأصابع والإيماءات وحركات الجسم للتعبير عن الأفكار والمشاعر والاحتياجات النفسية والاجتماعية والصحية.