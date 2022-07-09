شاهد: فرق الأطفاء تحاول احتواء الحرائق جنوب فرنسا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قالت السلطات المحلية إن رجال إطفاء ومئات من أفراد الطوارئ الفرنسيين نجحوا في السيطرة على حريق غابات بالقرب من ساحل البحر المتوسط أمس الجمعة رغم أن إخماد الحريق سيستغرق أياما.
وتصدى أكثر من ألف من رجال الإطفاء للحريق في مقاطعة جارد، والذي دمر أكثر من 1480 فدانا وأجبر السلطات على إجلاء بعض السكان.
وقالت ماري فرانسواز ليكايون مديرة إدارة مقاطعة جارد لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية مساء الجمعة “الوضع يتحسن الآن. تم احتواء الحريق. يجب أن نظل يقظين”.
وأضافت أن 18 من رجال الإطفاء أصيبوا أثناء التصدي للحريق لكن لم يكن هناك ضحايا من السكان.
وقال متحدث باسم فرق الإطفاء إن إخماد النيران سيستغرق عدة أيام أخرى.
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ولجأ رجال الإطفاء في بلدة باسيج الفرنسية، إلى تكتيك “إطفاء النار بالنار” لمكافحة حريق هائل التهم مساحات شاسعة من الغابات، وصلت إلى حوالي 630 هكتارًا منذ يوم الخميس، تغذيها رياح عاتية.
ويقوم رجال الإطفاء بإشعال الأعشاب والشجيرات في مساحة تحاصر النيران، وعندما تصل النار إلى مساحات محروقة لا تجد ما تلتهمه، فتخمد.
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