“المرور”: 6 نصائح لفحص المركبات قبل السفر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نصحت الإدارة العامة للمرور، الراغبين في السفر بمركباتهم، لقضاء إجازة أو لغرض آخر، بضرورة الحرص على فحص المركبات قبل تحركها للسفر.
ووجهت “المرور” 6 نصائح للراغبين في السفر وهي:
1- فحص السوائل وتغيير اللازم.
2- فحص المكابح.
3- فحص الأنوار.
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4- فحص الإطارات والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي.
5- وجود أدوات السلامة وصلاحيتها.
6- الحصول على راحة كافية قبل السفر وأثناءه.
وفي وقت سابق، أطلقت الإدارة العامة للمرور تحذيرات من خطورة التجاوز من أكتاف الطريق؛ لما يسببه من مخاطر محتملة على حركة السير وقائدي المركبات.
ونشر المرور “إنفوجرافًا” عبر صفحته على “تويتر”، يتضمن مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق والتي قد ينتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.
وحددت الإدارة العامة للمرور 3 مخاطر وهي:
1- احتمال وقوع حوادث سير.
2- إرباك حركة السير.
3- تعطيل سير مركبات الطوارئ.
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