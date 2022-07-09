محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قدمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها خلال الحلاقة لتجنب الإصابة بالعدوى.
وأوضحت الوزارة، أن الحلاقة قد تعرّض الشخص للعدوى المنقولة عن طريق الدم، والإصابة بالأمراض الجلدية، وانتقال الطفيليات كالقمل، وجفاف فروة الرأس.
ولفتت إلى أنه يجب لتجنب هذه الأمور الحرص على تجنب مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية، مع ارتداء الحلاق للكمامات قبل البدء بالحلاقة، وغسل اليدين، والتأكد من صلاحية المستحضرات المستخدمة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر 4 نصائح لتجنب الإصابة بالعدوى خلال الحلاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.