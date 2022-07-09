4 نصائح لتجنب الإصابة بالعدوى خلال الحلاقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قدمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها خلال الحلاقة لتجنب الإصابة بالعدوى.

وأوضحت الوزارة، أن الحلاقة قد تعرّض الشخص للعدوى المنقولة عن طريق الدم، والإصابة بالأمراض الجلدية، وانتقال الطفيليات كالقمل، وجفاف فروة الرأس.

ولفتت إلى أنه يجب لتجنب هذه الأمور الحرص على تجنب مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية، مع ارتداء الحلاق للكمامات قبل البدء بالحلاقة، وغسل اليدين، والتأكد من صلاحية المستحضرات المستخدمة.