شكرا لقرائتكم خبر عن فرق مؤهلة للحد من «الذبح العشوائي».. وعقوبات مشددة للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بلدية محافظة الخبر أن إجراءاتها الرقابية أسهمت في الحد من الذبح العشوائي في الأعوام الماضية، خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن عمليات الذبح العشوائي كانت تتم في الطرقات العامة، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية، وباستخدام أدوات ملوثة للذبح وغير صالحة للاستخدام، ودون الفحص الطبي للذبيحة، إضافة إلى العمالة غير النظامية التي كانت تمارس الذبح، لكن تم التوسع في منح المطابخ تصاريح للذبح؛ للتسهيل على المواطنين، إضافة إلى تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية في هذا الجانب.

جزاءات وغرامات

وشددت البلدية على أنها ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات، مع إحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة، لاتخاذ اللازم حيالهم، وذلك حرصًا على سلامة المستهلكين وعلى الصحة العامة.

مصادرة وإتلاف

من ناحيته، شدد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، على منع الذبح العشوائي، وتطبيق أقصى الجزاءات البلدية بحق المخالفين، ومصادرة وإتلاف المضبوطات، مؤكدًا أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة، كون من يقومون بهذه العملية عمالة غير مختصة، إضافة إلى غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، ما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، ويعرض الذبائح للفساد السريع بسبب الملوثات الخارجية.

متابعة ورصد

وأضاف إن لجنة «الذبح العشوائي»، تعنى بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وتؤدي هذه اللجنة مهامها طوال العام عبر الفرق الرقابية، مشيرًا إلى إعداد خطط دائمة لضبط مخالفات الذبح العشوائية، وإزالة المواقع التي يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كوادر مؤهلة

وبيَّن أن اللجنة تقدم خدماتها عبر كوادر متخصصة ومؤهلة، وبيئة صحية مهيأة لذبح الأنعام، بالإضافة إلى التشديد على مخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة، وما يترتب على ذلك من غياب الكشف الصحي البيطري على الذبائح.

مخاطر عديدة

وحذر مختصون في سلامة الغذاء والرقابة الصحية والطب البيطري، من مخاطر الذبح العشوائي في الأماكن غير المخصصة، وقال أخصائي حماية البيئة نواف الجهني: «نشاهد الكثير من العمالة ممن يحمل بيده سكينا، ويقول إنه القصاب المحترف، ويسوّق لنفسه خارج أسوار سوق المواشي، وفي مواقع بيع الأضاحي، وعلى الأرصفة، والشوارع العامة، وبالقرب من مناطق حظائر الأغنام وفي أطراف المدن والمحافظات، بعيدًا عن أعين الرقابة».

ممارسات آمنة

وأوضح أن تلك العمالة ليس لديها أي خبرة أو معرفة في طريقة الذبح الصحيحة، وليس لديها معرفة بالممارسات الصحية الآمنة لسلامة الغذاء، ناصحا المواطنين والمقيمين بالذبح في المسالخ النظامية أو الموسمية المرخصة من قبل الجهات المختصة، للتأكد من أن الذابح مسلم أو من أهل الكتاب، وللكشف البيطري على الأضحية، والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

شهادات صحية

وتابع أن هذه الأماكن غير المرخصة، لا تهتم بالنظافة العامة، وغسل وتنظيف الأدوات المستخدمة في الذبح، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية تثبت سلامة العاملين، وعدم تقيدهم بالنظافة الشخصية، ونظافة الزي الخاص بالعاملين، وتداول اللحوم بطريقة خاطئة وغير صحيحة.

مواد التعبئة

وأكد أن مواد التعبئة المستخدمة، تلوث المادة الغذائية المحفوظة بداخلها، بتفاعل المواد الغذائية مع مادة التعبئة كيميائيا، بالإضافة لتسبب مواد التعبئة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، بحدوث ضرر أو تسمم للمادة الغذائية، وتعد تلك المسالخ العشوائية مصدرا لتلوث البيئة.

آفات شائعة

من ناحيته، أشار أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم د. شوكت فتحي إلى أنه من الصعب التعرف على الآفات الشائعة التي قد تتواجد في الذبائح، ما يهدد بمخاطر صحية عديدة، منها آفة الديدان الكبدية، والتي قد تتسبب في مرض الصفراء، أو ما يطلق عليه «اليرقان»، وهذه آفة جهازية، بمعنى أنها تستدعي إعداما كليا للذبيحة، كونها قد تسبب تسمما غذائيا.

الديدان الشريطية

وأضاف: يمكن الكشف عنها بسهولة في المسلخ واستبعادها، ومنها إصابة الذبيحة بحويصلات الديدان الشريطية والتي لها أماكن مخصصة يعرفها جيدا أطباء المسالخ، وهذه الحويصلات تصيب كلا من الأعضاء والعضلات وتسبب الديدان الشريطية في الإنسان الذي يتناول لحوما غير مطهية جيدا، وأيضا من الآفات الضارة التي لا يمكن الكشف عنها إلا في المسالخ البلدية المعتمدة، الأكياس المائية المنتشرة، والتي تعرف بـ «الهيدات»، وكثير من الآفات الأخرى غير المعروفة للعامة.