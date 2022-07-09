شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. متابعة ميدانية لتطبيق الضوابط والاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس بلدية محافظة النعيرية م. محمد اليامي، سير الجولات الرقابية التي كثفتها البلدية، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في جولة ميدانية على عدد من المراكز والمنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة، رافقه فيها مراقبو قسم صحة البيئة بالبلدية؛ للتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات البلدية والصحية.

وأكد إنذار ومخالفة 700 منشأة، وإغلاق 20 منشأة مخالفة، وإتلاف أكثر من 450 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن 1330 زيارة ميدانية نفذتها البلدية، خلال الشهر الماضي.

وأوضح أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة البلدية الرقابية المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين عبر الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيًا، والمتابعة المستمرة والسعي الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، خاصة في أيام الأعياد وذلك لكثرة الإقبال على هذه المنشآت، كما شّدد على تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق مَن تثبت مخالفته.

ودعا رئيس البلدية الجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.