شكرا لقرائتكم خبر عن أوبريت ومسرحية للأطفال ضمن «فرحة عيد رأس تنورة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم بلدية محافظة رأس تنورة، أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فعاليات «فرحة عيد رأس تنورة 1443هـ»، في المركز الحضاري بكورنيش المحافظة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن إطار جهود البلدية الخدمية والتنموية والاجتماعية والترفيهية في المحافظة وحرصها على خلق أجواء البهجة والسعادة للمواطنين والمقيمين في المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وبيَّن رئيس بلدية المحافظة م. محمد الجاسم، أن البلدية تحرص على إقامة المهرجانات والفعاليات التي تسهم في دعم السياحة والترفيه وتفعيل دور المشاركة الاجتماعية للبلدية في المحافظة، ضمن إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، للمساهمة في تحسين جودة الحياة، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.

وأوضح أن فعاليات العيد تتكون من عدد من البرامج الترفيهية والثقافية المتنوعة، ومنها فعاليات متنوعة خاصة بالأطفال «أوبريت، مسرحية للأطفال بمسرح المركز الحضاري، أمسية شعرية، فرقة شعبية، وألعاب هوائية وكهربائية، مسابقات ثقافية وحركية، رسم وتلوين، ورسم الوجه، والتصوير الفوتوغرافي»، إضافةً إلى توفير مكان خاص بالأسر المنتجة، مما يؤكد دعم وتشجيع البلدية لهذه الفئة وتوفير جلسات خارجية للعائلات.

وبيّن أن البلدية تسعى لتوفير جميع سبل الخدمات لإنجاح المهرجان انطلاقًا من إيمانها بأهمية هذه الفعاليات؛ لكونها فرصة لخلق جو ترفيهي اجتماعي، والتي تهدف من خلاله البلدية الى إدخال روح البهجة والفرح على الأهالي وجذب الزائرين من جميع المناطق، وتفعيل وتعزيز الجانب السياحي وإبراز المحافظة بالشكل المطلوب.