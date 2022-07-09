شكرا لقرائتكم خبر عن مسلخ قرية العليا «جاهز» لاستقبال المضحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة قرية العليا، جاهزيته لاستقبال المستفيدين من مواطنين ومقيمين، من خلال سوق اللحوم والخضار المركزي، وسوق الأنعام والمسلخ، خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: إن الفرع والمكاتب والوحدات لتابعة له قد أتموا استعداداتهم لاستقبال المستفيدين من مواطنين ومقيمين خلال موسم العيد، في كل من أسواق اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفواكه والأنعام والمسالخ بالمنطقة وعبر حزمة من الخدمات.

وأوضح أن الفرق الميدانية الرقابية بكافة مكاتب الوزارة بالمنطقة الشرقية ستواصل جولاتها التفتيشية على كافة أسواق اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفواكه والأنعام والمسالخ بالمنطقة؛ للكشف على الخضار والفواكه والدواجن والأسماك والأضاحي، بهدف التأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الفنية والصحية لطريقة تداول المنتج الغذائي الحيواني لوصوله الى المستهلك بصورة صحيحة وسليمة.

فيما بيّن مدير مكتب الوزارة بمحافظة قرية العليا م. عقاب المحلسي أن المكتب نفذ أكثر من 30 جولة ميدانية تفتيشية للفرق على سوق الخضار والفواكه المركزي للكشف على سلامة الخضراوات والفواكه المعروضة، وسوق الأنعام للتأكد من خلوها من الأمراض، وتقديم بعض الإرشادات الصحية البيطرية للمربين والأهالي، وكذلك التأكد من وفرة الأضاحي في السوق والأسعار، وقيام الفرق كذلك بزيارة مسلخ المحافظة، والتأكد من جاهزيته وتوافر جميع الاشتراطات الصحية والاحتياجات لاستقبال المستفيدين.