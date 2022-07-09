شكرا لقرائتكم خبر عن 91 إضاءة تجميلية و430 مجسما جماليا في شوارع الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت بلدية محافظة الخفجي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ، وذلك بالعديد من الإجراءات والتجهيزات التي شملت كافة أنحاء المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحميداني، أن البلدية وضعت خطة متكاملة في الرقابة والنظافة والصيانة، وأنجزت تنظيف وتجهيز الواجهة البحرية والحدائق العامة والشوارع الرئيسية والداخلية، وتغيير الحاويات التالفة على الشوارع الرئيسية والداخلية بعدد 330 حاوية، إضافةً إلى صيانة دورات المياه بالواجهة البحرية وتنظيف الجلسات والممشى وتعبئة المياه بالدورات بالواجهة البحرية، وتنظيف الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمكانس الآلية واليدوية وإزالة عدد 1800 متر مكعب من الرمال، وإزالة 6300 متر مكعب من أنقاض ونفايات صلبة، بالإضافة إلى التقاطات بالواجهة البحرية بعدد 200 كيس نفايات.

وقال: إن قسم الكهرباء بالبلدية قام بتزيين شوارع المحافظة ومداخلها والميادين بأشرطة LED استقبالا لعيد الأضحى المبارك، عبر تركيب عدد 91 من الإضاءات التجميلية، و430 من المجسمات الجمالية بالمحافظة.

وأوضح أن إدارة الزراعة والحدائق انتهت من تجهيز وتنظيف الكورنيش والحدائق العامة من صيانة الإنارة والمزروعات وصيانة ألعاب الأطفال وتعقيمها وتطهيرها وتسوية التربة المحيطة بملاهي الأطفال في الحدائق، وترتيب المسطحات الخضراء بالميادين وتسوية وتنظيف التربة ومتابعة الخدمات بالكورنيش وغسيل المجسمات بالميادين العامة ومتابعة شبكات الري وتنظيف وتجوير جور النخيل والأشجار والأسقية النباتية.

وذكر أن إدارة صحة البيئة أعدت خطة لتكثيف الرقابة الصحية في إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وغيرها، والتدقيق على صلاحية المواد الغذائية واستيفائها للاشتراطات الصحية بالأسواق والمطابخ والمطاعم.

ودعا م. الحميداني الجميع بمحافظة الخفجي إلى الاستمتاع بالمرافق العامة والتي قامت البلدية بتجهيزها لهم، ونوه على مرتادي الحدائق والكورنيش بالمحافظة عليها من العبث، حاثا إياهم بالإبلاغ عن أي ملاحظات عن الخدمات البلدية من خلال مركز البلاغات 940.