شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق حكاية السقيا بـ 120 قطعة أثرية و70 صورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مشعر عرفات أضخم معرض إثرائي تعريفي في تاريخ السقيا بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يحمل عنوان: «حكاية الماء والسقيا» تنفذه شركة زمزم وجمعية نخلة الخيرية في بادرة تعد الأولى من نوعها في الحج.

ويحتوي المعرض على معلومات تاريخية ومعرفية حول سقيا الحجاج منذ وصول سيدنا إبراهيم «عليه السلام»، بصحبة هاجر وابنهما اسماعيل «عليه السلام»، وتدفق الماء تحت قدميه.

ويتكون المعرض من جناحين يحكيان قصة الماء في واد غير ذي زرع، ويضم 7 أقسام تحتوي على 70 صورة تشرح مراحل نماء السقيا وتروي رحلة الماء وتتوسط المعرض 6 مجسمات ضخمة فيما توثق 120 تحفة أثرية نادرة الماضي.

يضم المعرض مجسمين يمثلان بئر زمزم ومقام سيدنا إبراهيم، كما يحتوي المعرض على جناح تفاعلي يتيح للزائر تجربة تطريز كسوة الكعبة.