شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تنظيم دخول الحجاج لمسجد نمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، نجاحها في تنظيم دخول حجاج بيت الله الحرام لمسجد نمرة في مشعر عرفات، وسط تنظيم وإجراءات وخدمات متكاملة عملت على تنفيذها مختلف اللجان العاملة بالمسجد، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وشهدت أروقة المسجد حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة، وتأديتهم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بهدي النبي «صلى الله عليه وسلم». وبيّنت الوزارة أنها أكملت الاستعدادات اللازمة كافة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات من الفرش الجديد والتكييف والصيانة على مدار الساعة وتوفير المعقمات والكمامات، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي تؤكد دائمًا على توفير كافة السبل والإمكانات ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وسط أجواء إيمانية. وهيَّأت وزارة الشؤون الإسلامية مسجد نمرة وبشكل مبكر منذ بدء موسم الحج، حيث تبلغ مساحته 149500 ألف متر مربع ويتسع لـ 145000 ألف مصلٍّ، حيث نفذت فيه عددًا من الخدمات والمشاريع التطويرية.

كما شملت التجهيزات إطلاق مشروع يُعنى بتوزيع الأحمال الكهربائية في المسجد وتوزيع الطاقة الكهربائية والأحمال لفصل أحمال التكييف وأجهزة تنقية الهواء عن أحمال الإنارة والصوتيات في المسجد، وذلك باستبدال ست لوحات رئيسة بمقدرة كل لوحة 1600 أمبير و36 لوحة كهرباء فرعية بقاطع 400 أمبير، كما جرى تطوير وتحديث أنظمة التكييف والهواء، حيث شملت ضخ كمية هواء نقي بـ8.5 متر مكعب/ ساعة لكل مصلٍّ، كما جرى إضافة 500 جهاز تكييف بقدرة 2500 طن و60 جهازاً منقياً للهواء بقدرة 3000 طن، وذلك ضمن المشروعات التطويرية التي نفذتها الوزارة في مجالات الصيانة والترميم وتطوير أنظمة التكييف، وتنقية الهواء بالمسجد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويُعد مسجد نَمِرة من أهم المعالم في مشعر عرفات، وبه يصلي الآلاف من ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعًا وقصرًا، اقتداء بالنبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، ويعد ثاني أكبر مسجد بمنطقة مكة المكرمة من ناحية المساحة بعد المسجد الحرام وطوله من الشرق إلى الغرب 340 مترًا، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 مترًا، ومساحته أكثر من 110 آلاف متر مربع، وله 6 مآذن وارتفاع كل مئذنة منها 60 مترًا، وله ثلاث قباب و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 بابًا.