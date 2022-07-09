شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول مسلخ متنقل في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: إن المسلخ المتنقل، الذي أطلقه فرع الوزارة، في محافظة حفر الباطن، لأول مرة بالمنطقة، يأتي ضمن برنامج الفرع لرفع مستوى الخدمة المقدمة من المسالخ بالمنطقة، لتخفيف العبء على المسالخ القائمة، واختصار الوقت والجهد، وتسهيل عملية الذبح على المستفيدين، من مواطنين ومقيمين قاطني المنطقة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدة خطوات وأفكار قادمة، تصب في خانة خدمة المنطقة وساكنيها، حسب توجيهات ولاة الأمر «حفظهم الله»، وأن الفكرة ستكون تحت التقييم حسب الدراسات الإحصائية التي ستنفذها بها إدارة الأسواق والمسالخ بالفرع، بعد انتهاء موسم هذا العام، لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها، ومدى إمكانية تعميمها على باقي محافظات وقرى المنطقة.

من ناحيته، بين نائب مدير مكتب الوزارة بالمحافظة زبن الشمري أن المسلخ سيكون بغرب المحافظة، على تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، وبطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 30 ذبيحة في الساعة، يقوم عليها أكثر من 10 من العمالة المتخصصة، من أطباء بيطريين وجزارين وعمال تحميل وتنزيل ونظافة، ومدعم بحاويات لإزالة مخلفات الذبح أولا بأول، وسيبدأ باستقبال المستفيدين من بعد صلاة العيد.