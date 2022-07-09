شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة «التعليم» توزع 17250 عبوة تمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت كشافة وزارة التعليم 17250 عبوة تمر، على ضيوف بيت الله الحرام عبر أعمال مركز بادر الكشفي، لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن مسار «توزيع الوجبات»، أحد المسارات الخمسة التي تنفذها كشافة الوزارة في خطتها لحج 1443هـ.

وبلغ إجمالي عدد الوجبات التي تم توزيعها على مدى الأيام الماضية 23500 وجبة تنوعت أصنافها بين جافة وأخرى ساخنة وبالإضافة لعبوات التمر.

كما تعاونت كشافة الوزارة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة في الدور الثاني والإسهام في سهولة الحركة في مطاف الدور الأول والثاني. كما تتعاون الكشافة مع قوة أمن الحرم المكي الشريف في تفويج الحجاج داخل المطاف والخروج منه إلى المسعى بأدواره المختلفة.