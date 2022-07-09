شكرا لقرائتكم خبر عن راصد.. متابعة يومية لجودة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت شركة مطوفي حجاج الدول العربية برنامج «راصد» للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن طوال رحلة الحاج.

وقال رئيس وحدة راصد محمد الطيب الخزامي إن البرنامج يهدف إلى متابعة يومية لرصد جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام على 3 مراحل، مع إدخال جميع حالات الرصد آليا في البرنامج المعد خصيصا للرصد.

وأضاف: يتم إعداد تقارير مفصلة عن حالات التميز أو القصور في جودة الخدمات المقدمة، مع رفع تقارير يومية ختامية بالأداء إلى مكاتب الخدمة الميدانية، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل مكون من 11 موظفا للرصد وإعداد التقارير ورفعها بالطريقة الصحيحة إلى مكاتب الخدمة الميدانية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمالى أن برنامج «راصد» واحد من عدة برامج ومبادرات تم إطلاقها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وخصوصا حجاج الدول العربية، الذين سيجدون إمكانيات استثنائية في انتظارهم لأول مرة هذا العام.

وأفاد، أن البرنامج تم إطلاقه بشكل تجريبي في موسم 1440، ثم اعتمد رسميا هذا الموسم بعد نجاحه وأصبح مختصا بمراقبة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن طوال رحلة الحج.

وشدد على أن البرنامج طبق رغبة في الارتقاء بجودة تجربة الحجاج بما يتناسب مع برنامج تحول المؤسسة لشركة بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن البرنامج يعمل في كل مراحل الحج من استقبال الحجيج واستقرارهم بمكة المكرمة ثم صعودهم للمشاعر وانتهاء بمغادرتهم العاصمة المقدسة.