شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مركزا إسعافيا و109 فرق بمشعر عرفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها بكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة، من خلال 31 مركزا إسعافيا مدعومة بـ109 فرق إسعافية في كافة التخصصات الإسعافية، وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة أكثر من 6 دراجات نارية مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية، حيث تأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

وأوضحت الهيئة أن الفرق الإسعافية جاهزة للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في مشعر عرفات ومزدلفة، مشيرة إلى أن خطط الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات، حيث ستتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.