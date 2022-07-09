اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتمل تنفيذ خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات أمس بيسر وسهولة وسط منظومة خدمات ساهمت في تحقيق هذا النجاح.

وأكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة مع توفر كافة الإمكانات الصحية في جميع المستشفيات بمشعر عرفات، إلى جانب تسخير كافة المنشآت الصحية والكوادر البشرية والاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة وتنفيذ الخطط المعدة مسبقا وتقديم الخدمات لهم.

من جانبه أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن عمليات تصعيد ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات اكتملت عند الساعة الثامنة والربع صباحا، وأدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر بمسجد نمرة، جمعا وقصرا، بأمن وأمان.

وأوضح أن اللجان الإدارية بالجوازات في مداخل العاصمة المقدسة أصدرت 23 قرارا إداريا بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصا غير مصرح لهم بالحج حتى أمس. وأكد التزام ضيوف الرحمن وتقيدهم بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء الفريضة، والاستمرار في الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

بدوره أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد عن نجاح اكتمال عمليات التفويج إلى مشعر مزدلفة وأن هذه الجهود هي نتاج انتظام حركة النقل الترددي وقطار المشاعر المقدسة، لافتا الانتباه إلى أنه في الساعة الـ7:30 انطلقت عملية الإفاضة إلى مشعر مزدلفة بالتنسيق مع النقاط المرورية المسؤولة عن تلك المسارات من خلال النقل العام والترددي وقطار المشاعر المقدسة مع مراعاة الوقت والجدول المحدد.