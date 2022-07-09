شكرا لقرائتكم خبر «الإحصاء»: 899 ألف حاج يؤدون الفريضة هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس أن إجمالي عدد الحجاج لهذا العام بلغ 899.353 حاجا، منهم 779.919 حاجا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119.434 حاجا من مواطنين ومقيمين.

وبينت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 486,458 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 412,895 حاجة.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 21.4%، في حين بلغت نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية 53.8%، بينما بلغت نسبة حجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 13.2%، وبلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6% . أما عن طرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 738,680 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 35,210 حجاج عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6,029 حاجا.

وأشارت إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ 228,721 شخصا، منهم 117,049 شخصا عمالة دائمة بنسبة 51.2%، و 111,672 شخصا عمالة موقتة بنسبة 48.8%.

أرقام من الإحصاء

21 ألفا إجمالي القوى العاملة

60 % ذكور

23 مستشفى

152 مركزا صحيا

511 .سيارة إسعاف مجهزة

38 مركزا للشرطة

223 مركزا للمرور

114 مركزا للضبط الأمني

220 مركزا للدفاع المدني

6700 موظف لخدمات المياه والكهرباء

3294 موظفا لهيئة الاتصالات

10 آلاف نقطة واي فاي

19 ألف موظف لخدمات البريد