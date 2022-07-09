«الإحصاء»: 899 ألف حاج يؤدون الفريضة هذا العام

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وبينت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 486,458 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 412,895 حاجة.وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 21.4%، في حين بلغت نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية 53.8%، بينما بلغت نسبة حجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 13.2%، وبلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6% . أما عن طرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 738,680 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 35,210 حجاج عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6,029 حاجا.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ 228,721 شخصا، منهم 117,049 شخصا عمالة دائمة بنسبة 51.2%، و 111,672 شخصا عمالة موقتة بنسبة 48.8%.
أرقام من الإحصاء
21 ألفا إجمالي القوى العاملة
60 % ذكور
23 مستشفى
152 مركزا صحيا
511 .سيارة إسعاف مجهزة
38 مركزا للشرطة
223 مركزا للمرور
114 مركزا للضبط الأمني
220 مركزا للدفاع المدني
6700 موظف لخدمات المياه والكهرباء
3294 موظفا لهيئة الاتصالات
10 آلاف نقطة واي فاي
19 ألف موظف لخدمات البريد
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