شكرا لقرائتكم خبر بروتوكول الحافلات.. إرشادات صحية لحماية ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تولي المملكة اهتماما بالغا بقطاع الصحة، وتسعى لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكل من المواطنين، والمقيمين، والزوار، وضيوف الرحمن. وقد انعكس هذا الاهتمام على جهود وزارة الصحة وبوابتها الالكترونية التي تعد إحدى أهم القنوات الفعالة في التواصل بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها.

وفي إطار الاشتراطات الصحية​ أصدرت الوزارة هذه البروتوكولات لتوضيح الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443هـ.. وفيما يلي كل ما يتعلق ببروتوكول الحافلات داخل المدن.

الوقاية والإبلاغ

• إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

• عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• السماح بالاجتماعات والفعاليات واتباع البروتوكولات الخاصة بها.

اشتراطات تخص الحافلات

• استخدام الباب الأمامي للحافلات لصعود الركاب للحافلة والباب الخلفي للنزول.

• تطهير مقصورات الحافلات والأماكن الخارجية المعرضة لكثرة التلامس.

• يوصى بعدم السماح بوقوف الأفراد داخل الحافلة.

التوعية

• نشر المنشورات التوعوية في أماكن بارزة، ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة.

• التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

• اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

التنفيذ

• يوصى بتعيين مديرين للبروتوكولات للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة الصادرة عن الجهات المختصة.

• يوصى بإجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن مرض كوفيد 19 لجميع الموظفين والسائقين.

اشتراطات تخص محطة الحافلة

• تضمين مواقف انتظار الحافلات على المسارات في البروتوكول، مع اعتماد الإجراءات الاحترازية الموضحة أدناه لهذه المواقف:

• توفير المعقمات في المواقف المغلقة.

• تطهير المواقف بشكل دوري.

• السماح للركاب حاملي التذاكر فقط بركوب الحافلة ومنع شراء التذكرة عند الصعود.

• تشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية (مثل: عبر الإنترنت وخيارات الدفع بالبطاقات والهاتف الذكي).

• استخدام آليات للتحقق من التذاكر بدون تلامس (مثل: الأشعة تحت الحمراء أو ماسحات رمز الاستجابة السريعة).

• توفير مطهرات اليدين على الكاونترات وتركيب مطهرات الأيدي عند المداخل والبوابات.

• تطهير محطات ركوب الحافلات والنزول منها دوريا.

• السماح بالأماكن العامة في المحطات (مثل: الاستراحات، والمقاصف) مع تطبيق بروتوكولات المطاعم والمقاهي.

• تطهير المواد التي يتم مشاركة استخدامها في المحطات دوريا (مثل: غرف الصلاة وأجهزة إصدار التذاكر، وكاونترات ركوب الحافلة، ومناطق الانتظار).

• تطهير دورات المياه بشكل دوري وتوفير أغطية مقاعد صحية تستخدم لمرة واحدة.

• استخدام سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها .