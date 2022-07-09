شكرا لقرائتكم خبر نجاح الترجمة الفورية لخطبة عرفة بـ14 لغة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد أن الرئاسة تعاونت مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف بزيادة عدد اللغات هذا العام لتصل إلى 14 لغة عالمية وهي (الإنجليزية - الفرنسية - الملاوية - الأوردية - الفارسية - الروسية - الصينية - البنغالية - التركية - الهوسا - الإسبانية - السواحلية - التاميلية - الهندية)، وجرى البث من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين) بسلاسة ونجاح، مبينا أن المشروع هذا العام تجاوز عدد المستفيدين منه نحو 200 مليون مستفيد حول العالم.وقامت الرئاسة ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح الترجمة الفورية لخطبة عرفة بـ14 لغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.