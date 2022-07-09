شكرا لقرائتكم خبر نجاح الترجمة الفورية لخطبة عرفة بـ14 لغة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بـ14 لغة عالمية، وتحقيق 200 مليون مستفيد حول العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المشروع.

وأكد أن الرئاسة تعاونت مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف بزيادة عدد اللغات هذا العام لتصل إلى 14 لغة عالمية وهي (الإنجليزية - الفرنسية - الملاوية - الأوردية - الفارسية - الروسية - الصينية - البنغالية - التركية - الهوسا - الإسبانية - السواحلية - التاميلية - الهندية)، وجرى البث من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين) بسلاسة ونجاح، مبينا أن المشروع هذا العام تجاوز عدد المستفيدين منه نحو 200 مليون مستفيد حول العالم.

وقامت الرئاسة ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.