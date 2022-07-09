ضيوف خادم الحرمين يشهدون خطبة عرفة بمقر سكنهم

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وحثت خطبة يوم عرفة المسلمين إلى أن يتقوا الله لينالوا الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن من تقوى الله أن نكون مستجيبين لما دعا إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره، وأن من مواطن إجابة الدعاء الوقوف موقفكم هذا، فقد وقف النبي الكريم بعرفة يدعو الله ويذكره.ثم صلى حجاج بيت الله من ضيوف البرنامج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مخيمهم، بعد أن استمعوا إلى الخطبة وسط أجواء من الطمأنينة والسكينة، وذلك في مقر المصلى للرجال، وبنقل صوتي للنساء في مقر مصلاهن.
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