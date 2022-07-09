شكرا لقرائتكم خبر ضيوف خادم الحرمين يشهدون خطبة عرفة بمقر سكنهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد حجاج ضيوف «برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة»، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من أسر مصابي وشهداء الواجب، وجمهوريتي باكستان وطاجيكستان، خطبة يوم عرفة التي ألقاها عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى بمسجد نمرة لهذا العام، منقولة عبر أنظمة صوتية في مقر سكنهم بمشعر عرفات.

وحثت خطبة يوم عرفة المسلمين إلى أن يتقوا الله لينالوا الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن من تقوى الله أن نكون مستجيبين لما دعا إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره، وأن من مواطن إجابة الدعاء الوقوف موقفكم هذا، فقد وقف النبي الكريم بعرفة يدعو الله ويذكره.

ثم صلى حجاج بيت الله من ضيوف البرنامج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مخيمهم، بعد أن استمعوا إلى الخطبة وسط أجواء من الطمأنينة والسكينة، وذلك في مقر المصلى للرجال، وبنقل صوتي للنساء في مقر مصلاهن.