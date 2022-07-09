شكرا لقرائتكم خبر ضيوف الرحمن: مشاريع عرفات ونمرة الجديدة مبهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بما شاهدوه في مسجد نمرة ومشعر عرفات من تطوير في التكييف والتحديثات التي طالته، روعيت فيه مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال الحج، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة لجهودها في خدمة الحجيج وتوفير كل سبل الراحة لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال الحاج المصري علي عبدالكريم: إن حج هذا العام ميسر من كل النواحي والخدمات متوفرة بأعلى المستويات والكوادر البشرية تعمل على خدمة الحجيج بكل تفان وإخلاص، مؤكدا أن المملكة غنية عن التعريف وجهودها واضحة كوضوح الشمس في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أمرهم حتى يؤدوا مناسك الحج بكل سهولة.

من جهته، رفع الحاج الجزائري محمد شيخ شكره لوزارة الحج على ما قدمت لهم من عبوات مياه باردة خلال أدائهم صلاتَيْ الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة، والتنظيم السلس لدخول المسجد والخروج منه.

وأشار الحاج المغربي عبدالكريم محجوب إلى أن المشاريع التطويرية التي شهدها مسجد نمرة والخدمات التقنية التي وفرتها الشؤون الإسلامية كالفتوى الالكترونية والمكتبة الالكترونية هي محل تقدير الجميع أسهمت في التيسير على الحجيج من ناحية الراحة وتعليم المناسك، لا سيما في حج هذا العام، فيما قال إسماعيل الوتاري من العراق: وصلت لمشعر عرفات ووجدت الخدمات المتكاملة والأجواء الإيمانية، سائلا الله بأن يجزي القائمين على هذه الجهود.