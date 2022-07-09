شكرا لقرائتكم خبر «الشؤون الإسلامية»: دخول سلس للحجاج إلى مسجد نمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، نجاحها في تنظيم دخول حجاج بيت الله الحرام لمسجد نمرة في مشعر عرفات، وسط تنظيم وإجراءات وخدمات متكاملة عملت على تنفيذها مختلف اللجان العاملة بالمسجد، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تماشيا مع توجيهات القيادة.

وشهدت أروقة المسجد حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة، وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وبينت الوزارة أنها أكملت الاستعدادات اللازمة كافة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات من الفرش الجديد والتكييف والصيانة على مدار الساعة وتوفير المعقمات والكمامات، تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤكد دائما على توفير كافة السبل والإمكانات ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وسط أجواء إيمانية.

وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية مسجد نمرة وبشكل مبكر منذ بدء موسم الحج حيث تبلغ مساحته 149,500 م2 ويتسع لـ 145,000 مصل، حيث نفذت فيه عددا من الخدمات والمشاريع التطويرية.

ويعد مسجد نمرة من أهم المعالم في مشعر عرفات، وبه يصلي الآلاف من ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا وقصرا اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعد ثاني أكبر مسجد بمنطقة مكة المكرمة من ناحية المساحة بعد المسجد الحرام وطوله من الشرق إلى الغرب 340 م، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 م، ومساحته أكثر من 110 آلاف م2، وله ست مآذن وارتفاع كل مئذنة منها 60 م، وله ثلاث قباب و10 مداخل رئيسة تحتوي على 64 بابا.