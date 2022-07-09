1400 جولة رقابية على مدار الساعة لـ «الالتزام البيئي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما بلغت الجولات الرقابية 1400 في مكة والمشاعر والمدينة، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري أن غرفة عمليات الرقابة البيئية بالمشاعر المقدسة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، مبينا أن مختصي المركز في جانب جودة الهواء، والرقابة الميدانية على الالتزام البيئي يحظون بمتابعة آنية عبر أنظمة اتصال متقدمة ترتبط بنقطة تواجد كل مراقب بيئي، وتتلقى غرفة العمليات التقارير في نفس اللحظة، إلى جانب الدور الحيوي للفرق الميدانية في نشر الوعي والإرشاد بأهمية الالتزام البيئي.

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