الكهموس يتفقد أعمال «نزاهة» بالمشاعر

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واستهل الزيارة بلقاء قيادات ومديري ومنسوبي الفرع بالمنطقة، مثنيا على الأداء المتميز لهم، والتعاون بين الفرع وفروع الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة. كما زار عددا من مقرات الفرق المُتخصصة من «نزاهة» المشاركة ضمن الأجهزة والجهات الحكومية المعنية في موسم حج هذا العام؛ للتأكد من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم كافة، وذلك بما يخدمهم ويسهل من مهمتهم. وعقد الكهموس اجتماعا مع رؤساء الفرق المتخصصة المكلفة بمهمة الحج؛ لاستعراض الخطة التشغيلية ومتابعة تنفيذها، بما يكفل توفير الكفاءة والأداء، ويعزز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية.وأعرب عن شكره لجهود منسوبي فرع الهيئة بالمنطقة والفرق المتخصصة من الهيئة المكلفة بمهمة الحج، مثمنا سعيهم في تحقيق وتنفيذ أهداف الهيئة، راجيا للجميع التوفيق والسداد في مهمة الحج هذا العام.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» مازن الكهموس، أمس مقر الهيئة في منطقة مكة المكرمة؛ للاطلاع على سير العمل والوقوف على استعدادات الفرع وجاهزيته لأداء مهامه خلال موسم حج هذا العام.واستهل الزيارة بلقاء قيادات ومديري ومنسوبي الفرع بالمنطقة، مثنيا على الأداء المتميز لهم، والتعاون بين الفرع وفروع الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة. كما زار عددا من مقرات الفرق المُتخصصة من «نزاهة» المشاركة ضمن الأجهزة والجهات الحكومية المعنية في موسم حج هذا العام؛ للتأكد من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم كافة، وذلك بما يخدمهم ويسهل من مهمتهم. وعقد الكهموس اجتماعا مع رؤساء الفرق المتخصصة المكلفة بمهمة الحج؛ لاستعراض الخطة التشغيلية ومتابعة تنفيذها، بما يكفل توفير الكفاءة والأداء، ويعزز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية.وأعرب عن شكره لجهود منسوبي فرع الهيئة بالمنطقة والفرق المتخصصة من الهيئة المكلفة بمهمة الحج، مثمنا سعيهم في تحقيق وتنفيذ أهداف الهيئة، راجيا للجميع التوفيق والسداد في مهمة الحج هذا العام.

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