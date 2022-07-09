شكرا لقرائتكم خبر مزدلفة.. مبيت الحجاج بعد الإفاضة من عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجاج خلال أدائهم مناسك الحج، وتقع بين مشعري منى وعرفات، ويقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون فيها حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى، يصلون الفجر، ويجمعون الحصى، ثم يدفعون منها إلى منى.

والمبيت بمزدلفة واجب على الحاج، من تركه فعليه دم، والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يصبح، ثم يقف حتى يسفر، ولا بأس بتقديم الضعفاء والنساء، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس.

وتعود تسميتها بمزدلفة حسب ما ذكره العلماء والمؤرخون لنزول الناس بها في زلف الليل، وقيل أيضا لأن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم، كما قيل إن السبب أن الناس يدفعون منها زلفة واحدة أي جميعا، فيما سماها الله تعالى المشعر الحرام وذكرها في قوله «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام». ويعد مشعر مزدلفة بكامله موقفا عدا وادي محسر، الذي يقع بينه وبين منى، وسمي بمحسّر كما أفاد به مدير مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس؛ لأن الله عز وجل حسر فيه فيل أبرهة من التقدم نحو الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى وادي محسر حرك ناقته وأسرع في السير، وهذه هي عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي أنزل الله سبحانه وتعالى بأسه بأعدائه.

ومساحة مشعر مزدلفة الإجمالية 963 هكتارا، يستفاد منها للحجاج 682 هكتارا، وفيها مسجد المشعر الحرام، وهو المسجد الذي ورد ذكره في قول الله تعالى «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عند قبلته الذي يقع في بداية مزدلفة على قارعة الطريق رقم 5 الذي يفصل بين التل والمسجد، ويبعد عن مسجد الخيف نحو (5) كلم، وعن مسجد نمرة 7 كلم.

مشعر مزدلفة

مساحة مشعر مزدلفة الإجمالية963 هكتارا مربعا

يستفاد منها للحجاج 682 هكتارا مربعا

فيها مسجد المشعر الحرام

يبعد عن مسجد الخيف نحو 5 كلم

يبعد عن مسجد 7 نمرة كلم