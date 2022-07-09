شكرا لقرائتكم خبر قناة تلفزيونية ورقمية لبث الشعائر بالإنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قناة موقتة باللغة الإنجليزية Saudi TV لبث شعائر الحج وأكثر من 8 وثائقيات مترجمة باللغة الإنجليزية، كخدمة للمسلمين المتحدثين باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي أن إطلاق القناة يأتي انطلاقا من دور الهيئة الأصيل في نقل الثقافة وإيصال رسالة الإسلام السامية إلى كافة أقطار الأرض، وهو ما يمثل مناسبة لتعريف العالم بركن الحج وشعائر الدين الحنيف، وعكس الرسائل العظيمة للدين الإسلامي من اجتماع لمئات الآلاف من المسلمين في مكان واحد في وقت محدد كل عام ملبين طائعين.

وبين الحارثي أن الاستعداد لإطلاق القناة قد بدأ بشكل مبكر لمواكبة موسم الحج وبأسلوب منهجي يتواكب ومراحل التخطيط المبكر التي تنتهجها الهيئة لتغطية الأحداث والمناسبات الدينية والوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة، حيث سيشهد المتابع للقناة بث العديد من الأعمال الوثائقية بالإضافة إلى بث مباشر من المشاعر المقدسة لنقل مناسك الحج بالاعتماد على اللغة الإنجليزية التي تعد الوسيلة الأمثل لمخاطبة العالم وتوصيل رسالة الحج، حيث تعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الأوسع استخداما في العالم.

وكان البث المباشر للقناة قد بدأ منذ توافد الحجاج على جبل عرفات، يوم الخميس 8 ذي الحجة ويستمر بث القناة على مدار 24 ساعة من المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، ويمتد لجميع أيام الحج، حتى 12 يوليو الموافق 13 ذي الحجة.

وشهدت القناة متابعة واسعة في بداية إطلاقها حيث تزامن البث التلفزيوني بالإضافة للبث الرقمي عبر منصتي (يوتيوب) (تويتر) حيث تابع ملايين المسلمين حول العالم مشاهد الحج على الهواء، كما بثت القناة خطبة عرفة التي وافقت خطبة الجمعة مترجمة.

ماذا ستبث القناة؟

وثائقيات مترجمة للغة الإنجليزية، وهي:

