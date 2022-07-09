6 طائرات لإسعاف الحجاج بعرفات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت 6 طائرات إخلاء في إسعاف المصابين في عرفات والمشاعر المقدسة، إضافة إلى أسطول كامل من هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي جاهزية الأسطول والكوادر الإسعافية المجهّزة بالتقنيات التي من شأنها تسريع وتسهيل عملية الوصول للحاج من خلال البلاغات التي ترد إلى مركز الترحيل الطبي، إضافة إلى تسخير كل الكوادر الطبية والإمكانات البشرية المتأهبة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والمباني والمراكز الإسعافية التي جرى نشرها في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي لتذليل كل المعوقات والصعوبات.

وأوضح أن الهيئة باشرت تقديم خدماتها الإسعافية في المشاعر المقدسة عبر كوادرها الصحية باسم (سفراء الحياة) 1288 مسعفا، و1250 متطوعا باسم (سفراء العطاء)، ودعم لوجستي احتوى على 335 شخصا، ومن خلال أسطولها المجهز قدمت الهيئة 192 سيارة إسعاف، و128 سيارة استجابة متقدمة، و16 آلية استجابة نوعية، و23 دراجة نارية، و6 طائرات إخلاء، و4 عربات جولف.

وأفاد بأن الهيئة في كامل استعدادها وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من اليوم عبر تسخير كامل الإمكانيات والطاقات البشرية.