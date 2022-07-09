شكرا لقرائتكم خبر «الإذاعة والتلفزيون»: 50 مراسلا و150 كاميرا لتغطية الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت هيئة الإذاعة والتلفزيون كافة طاقاتها البشرية والتقنية لتغطية مناسك حج هذا العام، انطلاقا من واقع الحج كحدث عالمي يخاطب الشرائع والجنسيات كافة، وفق رؤية مبنية على تعظيم أثر الحج عالميا، وبث سماحة الدين الإسلامي؛ حيث أنهت منذ وقت مبكر من انطلاق موسم الحج، خطتها التشغيلية المفصلة، التي تشمل جوانب متعددة للنقل التلفزيوني والإذاعي، فيما يتعلق بمناسك الحج وحركة الحجاج في المشاعر المقدسة.

وعملت الهيئة خلال هذا العام على العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية واللقاءات والتقارير الميدانية، عبر شبكة من المراسلين يتجاوز تعدادهم الـ50 مراسلا، والتقارير المسجلة التي تقدم هذا العام بشكل مختلف ومتجدد، وببث يومي على مدار الساعة طيلة أيام الحج؛ مركزة في تقديم منظومة أعمالها في الحج؛ على أحدث التقنيات فيما يوثق كل ما يؤديه الحاج من الطواف، ورمي الجمرات، وغيرها من النسك، إضافة إلى مراحل تنقله وسكنه.

كما وزعت الهيئة أكثر من 10 عربات للنقل في أنحاء المشاعر المقدسة، من أجل البث المباشر المستمر لوصول الحجاج عبر 150 كاميرا محمولة وثابتة؛ لرصد الجهود الميدانية لقطاعات الدولة في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة للعمل على استضافة العديد من الشخصيات المعنية يوميا، عبر الاتصال المرئي أو الهواتف المحمولة، للحديث عن الاستعدادات والجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج.

وتقوم الهيئة خلال خطتها في موسم حج هذا العام، بتغطية مناسك الحج عبر البرامج المتنوعة والنشرات الإخبارية، مخصصة جزءا كبيرا من المحتوى المقدم للقصص الإنسانية، والإرشادات التوعوية والتثقيفية، كما تقوم بتبادل المواد الإخبارية والبرامجية مع اتحاد إذاعات الدول العربية والهيئات الإعلامية الأخرى.

وكانت الهيئة قد أنهت وبالتزامن مع موسم حج هذا العام 1443هـ، عرض سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان «حجة الرسول» صلى الله عليه وسلم؛ تستعرض مراحـل حجة الرسول كما وردت في الأحاديث الصحيحة بطريقة مروية، تجعل من حجة الوداع قصة ممتعة ومقرونة بالحقائق، تعلق بالأذهان، ويعيش معها المشاهد حجة النبي الكريم كما حدثت، وتصور تفاصيلها، وتعرج على أبرز أحداثها، حيث تشرح مراحل حجة الرسول بطريقة ميسرة وسهلة، عن طريق تصوير الأماكن التي مر بها الرسول.

«حجة الرسول» سلسلة وثائقيات

