الحج..(مارثون سعي) داخل 3 ملايين م2

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد قضاء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات حتى زوال شمس يوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ينفر الحجيج إلى مزدلفة ثم إلى منى ومنها إلى رمي جمرة العقبة، يلي الرمي الطواف في المسجد الحرام والسعي. وخصصت المملكة لرحلة الحج الماراثونية مسارات خاصة، بلغت حوالي 3 ملايين م2، بدأ بممشى منى أطول ممشى في العالم والذي يشتمل على 4 مسارات طولية، وخدمات غذائية ودورات مياه، وصولا إلى صحن الطواف والصفا والمروة، كأطول ماراثون سعي للفوز بالثواب والأجر مخصص للمسلمين فقط، ولا يمكن أن يقام في غير في المملكة. أطوال ممشى "منى " الأول: 5100 + الثاني: 7580 + الثالث : 7556 + الرابع: 4620 = المجموع 24,856 الطواف حول الكعبة أقرب نقطة من الكعبة: 75 م أبعد نقطة في صحن الطواف: 314م الشوط: 394.5 الأشواط السبعة: 2761.5 السعي بين الصفا والمروة

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