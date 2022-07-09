أسعار الذهب تواصل تراجعها في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

انخفضت أسعار الذهب في المملكة، يوم أمس الجمعة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.90 ريال، أي ما يعادل 55.97 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 192.41 ريال/ 51.31 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة 183.67 ريال/ 48.98 دولار، متراجعًا عن أسعار الخميس التي بلغت 184.09 ريال/ 49.09 دولار، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 157.43 ريال/ 41.98 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6528.75 ريال/ 1741 دولارًا، في حين بلغ سعر البيع 6532.50 ريال/ 1742 دولارًا.

وعالميًا، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1744.07 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يُدرّ فائدة ثابتة.

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واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في 9 أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.