موعد صلاة عيد الأضحى في مختلف مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أوقات صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ الجاري، في مختلف مناطق المملكة، والتي ستؤدى بعد صلاة فجر اليوم السبت. وستكون مواعيد صلاة العيد في مختلف المناطق على النحو التالي: مكة المكرمة: ( 59 : 5 ) المدينة المنورة: ( 54 : 5 ) الرياض: ( 25 : 5 ) أخبار قد تهمك القصيم: ( 33 : 5 ) الدمام: ( 08 : 5 ) أبها: ( 55 : 5 ) تبوك: ( 58 : 5 ) حائل: ( 40 : 5 ) عرعر: ( 34 : 5 ) جازان: ( 58 : 5 ) نجران: ( 49 : 5 ) الباحة: ( 56 : 5 ) سكاكا: ( 40 : 5 )

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