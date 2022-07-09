رئاسة الحرمين توزع أكثر من 100 ألف هدية على الحجاج بعرفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (100) ألف هدية على الحجاج، أمس، بمشعر عرفات.

وتوزعت الهدايا التي قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة، متمثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، ما بين (50) ألف وجبة جافة، و(40) ألف مظلة للوقاية من حرارة الشمس، وأكثر من (5000) حقيبة متضمنة مجموعة من الكتيبات والمصاحف، وأدوات العناية شخصية والتي من بينها كمامات ومعقمات، وأكثر من (5000) سجادة، إضافة إلى توزيع عدد من وجبات إفطار صائم داخل المسجد الحرام.

وقال المدير العام للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي: إن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها العاشر، والتي شعارها هذا العام “الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة”.

وذكر مدخلي أن توزيع الهدايا العينية على حجاج بيت الله الحرام في صعيد عرفات، شارك فيه مساعد المدير العام محمد بن مشهور المنعمي، ومشعل بن عمرو الجعيد، وعبدالله بن عبدالرحمن المليباري، ومنسوبي الإدارة، استشعارًا منهم بقيمة العمل الاجتماعي، وبفضل خدمة ضيوف الرحمن، ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

من جانبهم، عبر الحجاج في حديث لهم عن عميق شكرهم وامتنانهم لكل ما يقدم لهم من خدمات جليلة وتسهيلات عظيمة، داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن والإسلام والمسلمين.