رئاسة الحرمين توزع أكثر من 100 ألف هدية على الحجاج بعرفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة
وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (100) ألف هدية على الحجاج، أمس، بمشعر عرفات.
وتوزعت الهدايا التي قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة، متمثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، ما بين (50) ألف وجبة جافة، و(40) ألف مظلة للوقاية من حرارة الشمس، وأكثر من (5000) حقيبة متضمنة مجموعة من الكتيبات والمصاحف، وأدوات العناية شخصية والتي من بينها كمامات ومعقمات، وأكثر من (5000) سجادة، إضافة إلى توزيع عدد من وجبات إفطار صائم داخل المسجد الحرام.
وقال المدير العام للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي: إن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها العاشر، والتي شعارها هذا العام “الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة”.
وذكر مدخلي أن توزيع الهدايا العينية على حجاج بيت الله الحرام في صعيد عرفات، شارك فيه مساعد المدير العام محمد بن مشهور المنعمي، ومشعل بن عمرو الجعيد، وعبدالله بن عبدالرحمن المليباري، ومنسوبي الإدارة، استشعارًا منهم بقيمة العمل الاجتماعي، وبفضل خدمة ضيوف الرحمن، ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.
من جانبهم، عبر الحجاج في حديث لهم عن عميق شكرهم وامتنانهم لكل ما يقدم لهم من خدمات جليلة وتسهيلات عظيمة، داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن والإسلام والمسلمين.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- الصحة تصعد الحجاج المنومين بمكة إلى مشعر عرفة
- خلاف بين برلين وكييف حول خط أنابيب “نورد ستريم 1” الروسي
- اخبار الخليج - أمطار خفيفة في جزر حوار الآن
- “هيئة النقل” تطلق دليل التنقل للحجاج.. وتوفر خدمة السكوتر الكهربائي لتسهيل التنقل (فيديو)
- الحجاج في مزدلفة يبدأون بجمع الحصى استعدادًا لرمي الجمرات
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحرمين توزع أكثر من 100 ألف هدية على الحجاج بعرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.