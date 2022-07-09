اخبار الخليج – أمطار خفيفة في جزر حوار الآن

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬‏جزر‭ ‬حوار‭ ‬تتأثر‭ ‬الآن‭ ‬بأمطار‭ ‬خفيفة‭ ‬متفرقة‭ ‬حسب‭ ‬تحديث‭ ‬رادار‭ ‬الطقس،‭ ‬جعلها‭ ‬الله‭ ‬أمطار‭ ‬خير‭ ‬وبركة‭.‬

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