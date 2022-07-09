“هيئة النقل” تطلق دليل التنقل للحجاج.. وتوفر خدمة السكوتر الكهربائي لتسهيل التنقل (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت الهيئة العامة للنقل، دليل التنقل في الحج لعام 1443هـ، حيث يتضمن أهم تعليمات وإرشادات السلامة والأمان أثناء استخدام مختلف وسائل النقل العام بالحج.

ويشتمل الدليل على أهم تعليمات وإرشادات السلامة والأمان أثناء استخدام مختلف وسائل النقل العام بالحج، حيث اشتمل على تعليمات وإرشادات السلامة أثناء استخدام قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع، وتعليمات استخدام النقل بالحافلات، إضافة إلى تعليمات وإرشادات السلامة أثناء استخدام النقل.

توفير خدمة السكوتر الكهربائي

في سياق متصل، وفرت الهيئة العامة للنقل، السكوتر الكهربائي كخدمة تجريبية للحجاج في موسم حج هذا العام 1443 هـ، لتقليص مدة التنقل بين عرفات ومزدلفة.

وتهدف تلك الخطوة إلى تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقلهم أثناء تأديتهم لهذه الشعيرة، وبما يضمن تقليص مدة التنقل خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بواسطة السكوتر الكهربائي.

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وتسهم هذه الخدمة الجديدة باختصار الوقت إلى 15 دقيقة بدلاً من ساعة أثناء سيرهم مشياً على الأقدام بين المشعرين، حيث جرى تخصيص مسارات محددة لهذه الخدمة لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج أثناء استخدامهم لها.

فيما لقيت هذه الخدمة استحسان مستخدميها من حجاج بيت الحرام، وإثراء تجربتهم لها والتعرف على طرق استخدامها، حيث وفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة ولتوعية الحاج الكريم بالطرق الصحيحة للاستفادة منها.

وستعمل الهيئة من خلال هذا الإطلاق التجريبي لخدمة التنقل بالسكوتر في موسم الحج لهذا العام على تطويرها وتحسينه للمواسم المقبلة، وذلك ضمن أعمال توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة.