اخبار دوليه – ايلون ماسك ينسحب من صفقة «تويتر»

محمد بن مسعود - الدمام - في رسالة أرسلها محامو إيلون ماسك، أبلغ الملياردير، وأغنى رجل في العالم، شركة تويتر عن عدم إتمامه صفقة الشراء بـ 44 مليار دولار.
وفي التصريح الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: «لم تستوفي شركة تويتر الالتزامات المنصوص عليها بالعقد».
وفي يونيو الماضي قالت وكالة أسوشيتد برس، إن عرض إيلون ماسك للاستحواذ على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار، حصل على موافقة مجلس إدارة الشركة.
كان ماسك، قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر، بالتراجع عن الصفقة إذا فشلت إدارة الشركة في تقديم بيانات توضح عدد الحسابات الوهمية على منصة «تويتر».
وتزعم إدارة «تويتر» أن الحسابات الوهمية تشكل أقل من 5% من مستخدمي المنصة، لكن ماسك يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.
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