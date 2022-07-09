2000 بلاغ وإسعاف 654 مريضا ومصابا في يوم التروية

وبلغ عدد المرحلين 43 مرحل على مدار الساعة في يوم التروية الذي وافق الثامن من ذي الحجة لهذا العام، استقبلوا في المتوسط 2000 بلاغا، وقاموا بدورهم بتوجيه ومساعدة الحجاج على إكمال رحلة الحج بصحة واطمئنان.
وقد استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بأسطول ضخم يليق بحجم هذه المناسبة الدينية العظيمة تكون من مراكز إسعافية عدة تتكون من 85 دائمة و12 مؤقتة، و 1288 كادرا طبيا، و1250 متطوعا، و355 دعما لوجستيا، ونقل اسعافي، و192 مركبة اسعافية ، و128 مركبة الاستجابة المتقدمة، و6 طائرة إخلاء، و23 دراجة نارية، و16 آلية الاستجابة النوعية، وعربات جولف.
وقامت الهيئة من الأعلى برصد تواجد مركبات هيئة الهلال الأحمر السعودي لخدمة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات.
عدد البلاغات في الحرم المكي والمشاعر المقدسة
8 ذو الحجة
اجمالي البلاغات 654
25 إصابة
الحالات المرضية 629
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