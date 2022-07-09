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2000 بلاغ وإسعاف 654 مريضا ومصابا في يوم التروية

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غطت هيئة الهلال الأحمر السعودي مشعر عرفات وباشرت في أعمالها الإسعافية هناك، حيث وقف أكثر من 899 ألف حاجا وحاجة يؤدون فريضة الحج، بينما كانت الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي جنباً إلى جنب لخدمة ضيوف الرحمن والتخفيف عليهم.

وبلغ عدد المرحلين 43 مرحل على مدار الساعة في يوم التروية الذي وافق الثامن من ذي الحجة لهذا العام، استقبلوا في المتوسط 2000 بلاغا، وقاموا بدورهم بتوجيه ومساعدة الحجاج على إكمال رحلة الحج بصحة واطمئنان.

وقد استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بأسطول ضخم يليق بحجم هذه المناسبة الدينية العظيمة تكون من مراكز إسعافية عدة تتكون من 85 دائمة و12 مؤقتة، و 1288 كادرا طبيا، و1250 متطوعا، و355 دعما لوجستيا، ونقل اسعافي، و192 مركبة اسعافية ، و128 مركبة الاستجابة المتقدمة، و6 طائرة إخلاء، و23 دراجة نارية، و16 آلية الاستجابة النوعية، وعربات جولف.

وقامت الهيئة من الأعلى برصد تواجد مركبات هيئة الهلال الأحمر السعودي لخدمة ضيوف الرحمن في مشعر عرفات.

عدد البلاغات في الحرم المكي والمشاعر المقدسة

8 ذو الحجة

اجمالي البلاغات 654

25 إصابة

الحالات المرضية 629


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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