وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن خطة النفرة تمت خلال 4 ساعات عبر قطار المشاعر، والنقل الترددي، التي جرت دون وقوع أي حوادث، وذلك على كافة الأصعدة الأمنية، والمرورية، والصحية، حيث تمّ تصعيد 899 ألفاً 353 حاجاً، منهم 205 آلاف حاج بواسطة قطار المشاعر 699 ألفا 348 حاج عبر 16 ألف حافلة، مشيراً سموه إلى أن رحلة الحجاج تسير ولله الحمد بكل يسر وسهولة ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ، وسمو ولي عهده الأمين، من خدمات وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن جميع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها بنجاح تام.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يعلن نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة خلال 4 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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