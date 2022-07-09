8 نيابات لأعمال الحج في عرفات تباشر مهامها في 60 دقيقة

خصصت النيابة العامة 8 نيابات متخصصة في مشعر عرفات تباشر مهامها العدلية الميدانية، بكافة الاختصاصات القضائية النيابية التحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وفق خطط مؤسسية محكمة، وعملية تقنية متكاملة، بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية والعدلية.

كما تم تخصيص مركبتين من مركبات مركز الاتصال والعمليات النيابي مهيأة بتقنيات متطورة لانتقال أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسارح الجريمة.

نيابات الحج تباشر مهام التحقيق في القضايا والتصرف فيها بحفظ الدعوى أو رفعها أمام الدوائر القضائية في المشاعر وفق مدة زمنية محددة لا تتجاوز (60) دقيقة.