كما تم تخصيص مركبتين من مركبات مركز الاتصال والعمليات النيابي مهيأة بتقنيات متطورة لانتقال أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسارح الجريمة.
نيابات الحج تباشر مهام التحقيق في القضايا والتصرف فيها بحفظ الدعوى أو رفعها أمام الدوائر القضائية في المشاعر وفق مدة زمنية محددة لا تتجاوز (60) دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 نيابات لأعمال الحج في عرفات تباشر مهامها في 60 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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