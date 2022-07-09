شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يفاوض مدرب الطائي السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت مصادر، بأن نادي أهلي جدة، دخل في مفاوضات جادة مع مدرب الطائي السابق، من أجل تولي المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الكروي الجديد.

الأهلي يفاوض لويس سييرا:

ودخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، في مفاوضات مع التشيلي لويس سييرا، من أجل تولي المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لـ الأوروجوياني روبرت سيبولدي.

لويس سييرا، سبق له تدريب نادي اتحاد جدة، ثم الطائي مؤخرًا، حيث وقع في نوفمبر الماضي عقد تدريب الطائي، ونجح في قيادة الفريق للبقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان، ولكنه لن يكمل مسيرته مع الفريق.



ولن يستكمل المدرب التشيلي مهمته مع الطائي، بعدما قرر النادي السعودي عدم تجديد عقده بسبب ارتباط المدرب بظروف مرض والدته.



هبوط أهلي جدة:



تشتعل الأجواء داخل نادي أهلي جدة، عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، في الجولة الختامية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهبط أهلي جدة بعدما حصد المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، عقب التعادل السلبي مع الشباب في الجولة الختامية.